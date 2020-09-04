Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России , начнутся 4-5 сентября. Об этом ТАСС сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал, что до 3 сентября вакцина поступила во все центры, где будет проводиться исследование. «Поэтому 4 или 5 сентября должна начаться непосредственно вакцинация», — отметил он.

Учёный пояснил, что пострегистрационные исследования должны закончиться примерно через 9-10 месяцев. Однако ввод препарата в гражданский оборот произойдет значительно раньше, параллельно с испытаниями на добровольцах — примерно 15-10 сентября, подчеркнул Гинцбург. По его словам, партия вакцины уже проходит проверку в Росздравнадзоре

Ранее центр Гамалеи получил разрешение Минздрава России на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Оно пройдёт на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.