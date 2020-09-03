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Представлен самый дорогой смартфон Samsung 

Lenta.ru и ещё 5 50 минут назад
Представлен самый дорогой смартфон Samsung
Фото: Samsung
Samsung раскрыла стоимость самого дорогого смартфона бренда — Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание SamMobile.
Устройство является эксклюзивной версией представленного ранее складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Сообщается, что аппарат выполнен в сотрудничестве с модельером Томом Брауном (Thom Browne), он имеет корпус серебристого цвета с красно-бело-синей полосой. Аналогичный дизайн получили и часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live, которые поставляются в комплекте с флагманом. Ранее Том Браун помогал корейскому бренду в создании лимитированной версии раскладного смартфона Galaxy Z Flip.
С технической точки зрения аппарат не отличается от оригинальной модели. Он имеет гибкий внутренний дисплей с диагональю 7,6 дюйма и внешний 6,23-дюймовый экран. Девайс получил чип Snapdragon 865+, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с сенсорами разрешением 12 мегапикселей каждый.
Стоимость лимитированной версии Galaxy Z Fold 2 составляет 3299 долларов или около 235 тысяч рублей. Модель будет доступна для покупки на некоторых рынках с 25 сентября. Компания выпустила всего 5000 экземпляров устройства.
1 сентября Samsung раскрыла характеристики и стоимость складного смартфона Galaxy Z Fold 2. В России устройство оценили в 180 тысяч рублей, продажи гаджета стартуют 18 сентября.
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Наука и техника , Гаджеты , Том Браун
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