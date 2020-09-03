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«Борт №1» решили сделать сверхзвуковым 

Популярная механика и ещё 1 58 минут назад
«Борт №1» решили сделать сверхзвуковым
Фото: Популярная механика
ВВС США заключили с американской компанией Exosonic контракт на разработку сверхзвукового самолёта пониженной шумности, который в перспективе будет использоваться в качестве президентского «Борта № 1».
Сразу несколько американских компаний ведут разработки пассажирских сверхзвуковых самолётов пониженной шумности: такие летательные аппараты получат аэродинамическую конструкцию, которая позволит снизить интенсивность ударных волн, образующихся на планере в полёте. Впрочем, о разработке подобных авиалайнеров для нужд президента США не сообщалось до тех пор, пока месяц назад ВВС США не заключили с компанией Hermeus Corporation довольно интересный контракт.
В его рамках инженеры должны оценить возможность переоборудования разрабатываемого ими сверхзвукового пассажирского самолёта M5 в президентский «Борт №1». Согласно проекту, M5 сможет выполнять полёты на скорости до пяти числе Маха, при этом модель авиалайнера уже прошла аэродинамические испытания. Теперь военные заключили контракт с компанией Exosonic, суть которого аналогична — выяснить возможность создания сверхзвукового самолёта для президента.
Exosonic подготовит для ВВС США концепцию самолёта, основанную на проекте авиалайнера, рассчитанного на перевозку 70 человек — его планируется запустить в коммерческую эксплуатацию с середины 2030-х годов. Cверхзвуковой «Борт №1» сможет выполнять полёты на скорости до 1,8 числа Маха, что позволит президенту США сократить затрачиваемое на авиаперелёты время как минимум в два раза.
В настоящее время «Бортом №1» служит пассажирский самолёт VC-25A, построенный на базе пассажирского авиалайнера Boeing 747-200B. Недавно стало известно, что новый самолёт президента США окрасят в триколор: цветовая схема будет состоять из белого, красного и синего цветов вместо прежней бело-голубой схемы. Изображение «Борта №1» в новой цветовой схеме появилось в одном из документов по программе модернизации президентских самолётов, в рамках которой нынешний авиалайнер будет заменён двумя новыми.
Новый стиль «Борта №1» похож на раскраску самолётов бывшей авиакомпании Дональда Трампа Trump Shuttle. По словам президента США, он лично придумал четыре варианта окраса, которые должны сделать самолёт «более американским». Окончательное решение о дизайне самолёта будет приниматься в 2021 году, но от того, останется ли Трамп на посту на второй срок после выборов 2020 года, вряд ли что-то изменится.
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Комментарии 1
Наука и техника , Дональд Трамп , США
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