Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Процессы, происходящие на Солнце, оказывают огромное влияние на нашу планету, жизнь на ней и функционирование технологической инфраструктуры. Особые риски связаны с мощными всплесками солнечной активности — солнечными вспышками, или выбросами ионизирующего излучения, вызванными генерацией сильных магнитных полей. Эти поля проявляются в фотосфере звезды как солнечные пятна.

С солнечной активностью также связаны земные магнитные бури — следствие достигающих Земли возмущений межпланетной среды.

Чтобы минимизировать воздействие экстремальных событий на Солнце на человека, работу наземных приборов и спутников на орбите, ученые должны максимально точно предсказывать места их появления и мощность, а для этого нужны средства детального наблюдения за поверхностью Солнца и его магнитными полями.

Немецкие ученые, работающие на самом солнечном телескопе GREGOR, расположенном на острове Тенерифе в Атлантическом океане, в этом году завершили его модернизацию. Теперь этот телескоп позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров при диаметре звезды 1,4 миллиона километров. Для сравнения это как с расстояния в один километр увидеть острие иглы на футбольном поле.

"Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения", — приводятся в пресс-релизе Фрайбургского университета слова первого автора статьи и директора немецких солнечных телескопов на Тенерифе, доктора Люсии Кляйнт (Lucia Kleint).

Ученые обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа, которая состоит из множества зеркал, линз, стеклянных кубов, фильтров и других оптических элементов. И каждый должен быть идеальным, чтобы вся система работала с максимальной производительностью.

Специалисты по указанию ученых заменили два внеосевых параболических зеркалах на новые, отполированные с точностью до шести нанометров — это примерно одна десятитысячная диаметра человеческого волоса. В сочетании еще с несколькими усовершенствованиями эта переработка позволила существенно увеличить четкость обзора.

Теперь, когда после снятия режима изоляции Испания открыла свои границы, немецкие ученые вернулись в обсерваторию на Тенерифе и сделали первые изображения с помощью модернизированного телескопа. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо сделанные европейским телескопом.

"Проект был довольно рискованным, поскольку на модернизацию телескопов обычно уходят годы. Но отличная командная работа и тщательное планирование привели к успеху. Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце", — говорит руководитель исследования Светлана Бердюгина (Svetlana Berdyugina), профессор Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге и директор Института солнечной физики им. Лейбница (KIS).

По словам исследователей, новая оптика телескопа GREGOR позволит им детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные вспышки и пятна.