На новом модуле МКС «Наука» не будет украинских узлов 

На новом российском модуле «Наука» не будет украинской аппаратуры.

По его словам, российская аппаратура более современная и не такая громоздкая, как та, которую делали в Харькове на предприятии «Хартрон», передает РИА Новости.

Запуск модуля на Международную космическую станцию намечается в апреле 2021 года.

В «Науке» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле «Звезда»).