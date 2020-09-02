На новом модуле МКС «Наука» не будет украинских узлов 

На новом российском модуле «Наука» не будет украинской аппаратуры.
Все узлы заменены на российские, сообщил главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
По его словам, российская аппаратура более современная и не такая громоздкая, как та, которую делали в Харькове на предприятии «Хартрон», передает РИА Новости.
Запуск модуля на Международную космическую станцию намечается в апреле 2021 года.
В «Науке» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле «Звезда»).