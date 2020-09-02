Бактерия помогла сократить число случаев лихорадки денге 

Исследователи заразили комаров бактерией рода Wolbachia в индонезийском городе Джокьякарта . За четыре года число случаев смертельно опасной лихорадки денге в регионе снизилось на 77%

Лихорадка денге — опасное вирусное заболевание, характерное для тропических регионов. Несмотря на то, что чаще всего болезнь поражает наименее обеспеченных жителей Африки и Азии, и относится к «забытым тропическим заболеваниям», от нее каждый год погибают до 50 миллионов человек.

Главный переносчик вируса, вызывающего лихорадку денге, — комары различных видов. Чтобы снизить смертность от лихорадки денге и других заболеваний, переносчиками которых являются эти насекомые, даже была создана специальная Всемирная программа борьбы с комарами. С 1990-х годов в ее рамках ученые разрабатывали стратегию уничтожения насекомых с помощью бактериальных инфекций, не передающихся человеку.

В результате в 2016 году исследователи выпустили на волю особей, зараженных бактерией рода Wolbachia. В течение полугода ученые выпускали популяции таких инфицированных комаров в случайных местах индонезийской Джокьякарты. Wolbachia поражает насекомых и некоторые группы членистоногих, но человеку не наносит никакого вреда.

Чтобы осуществить такой проект, ученым пришлось модифицировать комаров Aedes aegypti, которые передают лихорадку денге, вирус Зика и множество других заболеваний. В природе эти комары не заражаются Wolbachia, но лабораторным популяциям за 20 лет исследований все же удалось привить этот патоген. Замерив количество случаев лихорадки денге спустя четыре года после выпуска зараженных бактерией комаров, ученые заметили, что смертельно опасное заболевание начало случаться на 77% реже.

Теперь исследователи планируют выпустить комаров, зараженных Wolbachia в других районах, где суммарно проживают 75 миллионов человек. Все это исследователи надеются осуществить в ближайшие пять лет. А до 2030 года ученые планируют охватить территории, на которых живут полмиллиарда людей, подверженных риску заражения лихорадкой денге.