Названы самые ожидаемые гаджеты осени

Россияне больше всего ожидают этой осенью выхода новых смартфонов, приставок и умных часов. Об этом говорится в результатах отчета Hi-Tech Mail.ru (есть в распоряжении ТАСС) после проведения опроса с 27 июля по 17 августа 2020 года среди 3 000 пользователей проекта.

"Осенью мировые бренды электроники демонстрируют свои новинки. Проект Hi-Tech Mail.ru узнал у россиян, какие гаджеты они ждут больше всего, что из них планируют приобрести и сколько они готовы потратить на новый смартфон, ноутбук и телевизор. Опрос показал, что среди осенних новинок электроники россияне больше всего ждут смартфоны (39%), игровые приставки (18%), умные часы (14%), ноутбуки (10%) и беспроводные наушники (10%)", — сообщили в компании.

По данным опроса, почти 51% респондентов отметили, что планируют обновить технику. Из них 52% хотят приобрести смартфон, 20% — умные часы, 18% — игровую приставку, 16% — телевизор, 15% — беспроводные наушники.

"Среди смартфонов больше всего ждут новые iPhone (29%), Xiaomi (19%), Samsung Galaxy (18%), Huawei (8%) и Honor (4%). Большинство тех, кто планируют обновление смартфона этой осенью, потратят на гаджет 15-30 тыс. рублей — так ответили 29%. Сумму 30-60 тыс. рублей запланировали 27%, бюджетом до 15 тыс. рублей располагают 23%. При этом почти половина участников опроса (44%) покупали смартфон год или менее года назад", — пояснили в компании.

В категории ноутбуков этой осенью россияне ожидают новинок от Asus (20%), Xiaomi (13%), Apple Macbook (12%), Huawei/Honor (10%) и Lenovo (10%). Бюджет на новый портативный гаджет у 41% участника опроса варьируется в пределах от 30 до 60 тыс. рублей, у 20% — от 60 до 90 тыс., у 18% — от 15 до 30 тыс., более 90 тыс. рублей готовы потратить 14%. Интересно, что у почти каждого пятого (24%) нет личного ноутбука в принципе, а большинство (37%) меняли его более пяти лет назад.

Новых телевизоров больше всего ждут от компаний Samsung (27%), LG (19%) и Xiaomi (19%). Те, кто хочет приобрести телевизор в ближайшее время, потратят от 30 до 60 тыс. рублей (39%), до 30 тыс. (35%) или более 60 тыс. (26%). Телевизоры россияне меняют не так часто, как другую технику, — 42% приобретали их более пяти лет назад.