Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пакистане заблокировали Tinder 

ИА Regnum 28 минут назад
В Пакистане заблокировали Tinder
Фото: Reuters
Власти Пакистана заблокировали приложения для знакомств Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi, 1 сентября сообщает агентство Associated Press.
Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что заранее направило уведомления руководству пяти приложений с требованием внедрения модерации для пресечения «потоковой передачи аморального контента».
Все приложения для знакомств крайне популярны в Пакистане — за последние 12 месяцев Tinder был загружен в стране около 440 000 раз. Grindr, Tagged и SayHi были загружены примерно по 300 000 раз, а Skout — 100 000 раз.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
ИА Regnum: последние новости
На Ямале обнаружен гигантский гидролакколит — взрывная воронка На Ямале обнаружен гигантский гидролакколит — взрывная воронка Геронтолог назвал основные этапы старения человека Геронтолог назвал основные этапы старения человека В Индии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом В Индии за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Наука и техника , Associated Press , Пакистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
00:20
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
Шоу-бизнес Статьи
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
01:53
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
Наука и техника Статьи
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
00:15
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
В мире Политика
Ефремов вынес себе приговор в суде
04:18
Ефремов вынес себе приговор в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение