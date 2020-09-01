В Пакистане заблокировали Tinder 

Власти Пакистана заблокировали приложения для знакомств Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi, 1 сентября сообщает агентство Associated Press.

Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что заранее направило уведомления руководству пяти приложений с требованием внедрения модерации для пресечения «потоковой передачи аморального контента».

Все приложения для знакомств крайне популярны в Пакистане — за последние 12 месяцев Tinder был загружен в стране около 440 000 раз. Grindr, Tagged и SayHi были загружены примерно по 300 000 раз, а Skout — 100 000 раз.