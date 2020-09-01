«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода 

Марсоход Curiosity снял на поверхности красной планеты так называемого дьявола — пылевой смерч, двигающийся по каменистой поверхности кратера, сообщает «Газета.ру».

Пылевые смерчи на Марсе образуются примерно так же, как и на Земле. Обычно они появляются на относительно плоской, сухой поверхности, вблизи которой воздух оказывается теплее, чем над ней.

Этот теплый воздух поднимается наверх, проходя через более холодный и плотный воздух, который в свою очередь образует нисходящие потоки. При горизонтальном ветре возникает смерч, который может перемещаться в пространстве.

Пылевые дьяволы — довольно частое явление для Марса. Ученые узнают о них по остающимся после них замысловатым рисункам на поверхности.

На 847-й марсианский день (сол) своего пребывания на красной планете марсоходу Curiosity удалось заснять смерч длительностью около пяти минут. Ученые получили довольно четкую картинку, что говорит о мощности явления.

Теперь ученые смогут получить информацию о том, где образуются, как долго сохраняются и как эволюционируют дьяволы, выяснить тип поднимаемой пыли, а также изучить различия между смерчами в разных местах планеты.

По ним можно оценивать силу и направление ветра, чтобы больше узнать о погоде на Марсе.