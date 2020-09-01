Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода 

Вероника Полынина 46 минут назад
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
Фото: NASA/JPL-Caltech
Марсоход Curiosity снял на поверхности красной планеты так называемого дьявола — пылевой смерч, двигающийся по каменистой поверхности кратера, сообщает «Газета.ру».
Пылевые смерчи на Марсе образуются примерно так же, как и на Земле. Обычно они появляются на относительно плоской, сухой поверхности, вблизи которой воздух оказывается теплее, чем над ней.
Этот теплый воздух поднимается наверх, проходя через более холодный и плотный воздух, который в свою очередь образует нисходящие потоки. При горизонтальном ветре возникает смерч, который может перемещаться в пространстве.
Пылевые дьяволы — довольно частое явление для Марса. Ученые узнают о них по остающимся после них замысловатым рисункам на поверхности.
На 847-й марсианский день (сол) своего пребывания на красной планете марсоходу Curiosity удалось заснять смерч длительностью около пяти минут. Ученые получили довольно четкую картинку, что говорит о мощности явления.
Теперь ученые смогут получить информацию о том, где образуются, как долго сохраняются и как эволюционируют дьяволы, выяснить тип поднимаемой пыли, а также изучить различия между смерчами в разных местах планеты.
По ним можно оценивать силу и направление ветра, чтобы больше узнать о погоде на Марсе.
Как писал «Рамблер», в июле 2020 года NASA запустило с мыса Канаверал новый марсоход Perseverance. Ровер должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Он будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни, а также доставит на планету образцы материалов, из которых предполагается делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и Марса.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
Комментарии 3
Наука и техника , NASA , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
00:20
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
Шоу-бизнес Статьи
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
01:53
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
Наука и техника Статьи
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
00:15
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
В мире Политика
Ефремов вынес себе приговор в суде
04:18
Ефремов вынес себе приговор в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение