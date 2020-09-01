«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода 

На поверхности Марса снят на видео «дьявол» — так ученые называют специфические пылевые смерчи, то и дело возникающие в разных местах. Снять завораживающее явление смогли камеры марсохода Curiosity.

Атмосфера Марса гораздо тоньше атмосфер многих планет и тел Солнечной системы, однако и в ней наблюдается множество интересных феноменов, обращающих на себя внимание ученых, и заставляющих отправлять для ее изучения целые научные миссии. Так, известно, что водяной лед в атмосфере Марса может подниматься на большую высоту и образовывать тонкие облака. А в мае 2019 года черно-белые навигационные камеры марсохода Curiosity засняли такие облака, летевшие на высоте свыше 30 километров.

При этом сильнейшие ветры сопособны вызывать мощнейшие пылевые бури, накрывающие полпланеты, или создавать столбы пыли, поднимающиеся до границы с космосом. Так, во время сильной пылевой бури в 2018 году на поверхности Марса образовался гигантский пылевой столб, который поднялся на высоту до 80 километров.

Поэтому для ученых не становится неожиданностью, когда работающему сейчас в кратере Гейла Curiosity, единственному марсоходу на планете, удается заснять другие неожиданные феномены.

Так, на днях камера марсохода сняла движение пылевого смерча на каменистой поверхности кратера.

Сейчас в южном полушарии планеты наступает лето, и атмосфера становится все теплее. Как и на Земле нагрев атмосферы приводит к ее сильному перемешиванию, и возникновению необычных эффектов.

«Увеличение нагрева поверхности приводит к образованию сильной конвекции и конвективных вихрей, которые состоят из быстрых ветров, вздымающихся вокруг областей с низким давлением, — написала член команды марсохода, специалист по атмосферным явлениям Кдэр Ньюман в своем научном блоге. — Если эти вихри достаточно сильны, они способны вздымать пыль с поверхности и становиться видимыми, как «пылевые дьяволы», которые мы можем снять нашими камерами».

Пылевые дьяволы — не новое явление для Марса. Образуются эти смерчи примерно также, как и на Земле. Обычно они появляются на относительно плоской, сухой поверхности, вблизи которой воздух оказывается теплее, чем над ней.

Этот теплый воздух вздымается вверх, проходя через более холодный, плотный воздух, который в свою очередь образует нисходящие потоки.

Если при этом есть горизонтальный ветер, возникает смерч, который может перемещаться в пространстве.

Пылевые смерчи возникают на поверхности Марса довольно часто, однако об их наличии ученые узнают по характерным следам: перемещаясь по поверхности, они оставляют за собой замысловатые рисунки. А вот увидеть дьявола вживую удается довольно редко — слишком ограничены возможности марсохода и слишком короткоживущи эти загадочные явления.

Необычайно четкий и сильный смерч марсоход смог снять недавно, на 2847-й марсианский день (сол) своего пребывания на Марсе. Всего «представление» длилось около пяти минут, и то, что «дьявол» был виден довольно четко, говорит о его мощности.

«Обычно мы должны обрабатывать такие изображения, выделяя изменения между отдельными кадрами, пока пылевой дьявол не станет отчетливо виден. Однако этот дьявол был настолько впечатляющим, что, если присмотреться внимательно, можно увидеть, как он двигался вправо, по границе между темным и светлым склонами, даже на необработанных фотографиях», — пояснила исследователь.

Несмотря на кажущуюся простоту явления ученые могут многое узнать, наблюдая за дьяволами — где они образуются, как эволюционируют, как долго сохраняются, тип поднимаемой пыли и чем отличаются дьяволы, образующиеся в разных местах планеты.

По ним можно оценивать силу и направление ветра, что вкупе с метеорологическими данными помогает ученым узнать больше о погоде на Марсе, и как она связана в возникновением смерчей.

Знаменитые пыльные вихри на Марсе иногда в десятки раз превышают по масштабам такие явления в пустынях Земли.

Они могут достигать в диаметре десятки метров, а в высоту — сотни, представляя реальную угрозу для работающих на поверхности Марса аппаратов, хотя в 2005 г. один из них сослужил добрую службу, очистив от песка солнечные панели марсохода Spirit и позволив ему вернуться к работе.