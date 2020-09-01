Обычная бумага стала интерфейсом 

Исследователи из Университета Пердью разработали новую технологию, благодаря которой фактически обычный лист бумаги можно превратить в человеко-машинный интерфейс или клавиатуру.

Ученым удалось найти метод, который делает бумагу водоотталкивающей, при помощи специального покрытия из фторированных молекул. И, таким образом, на бумаге можно печатать несколько слоев схем и чернила не будут растекаться между слоями. К тому же устройство не требует аккумуляторов, поскольку получает необходимую энергию от прикосновения, благодаря датчикам вертикального давления. Новая технология, по словам ученых, совместима с обычным процессом широкоформатной печати и поэтому бумага может легко превратиться в интерфейс.

Авторы изобретения считают, что разработка может найти применение, например, в интеллектуальной упаковке пищевых продуктов и пользователь может проверить их безопасность. Помимо этого они говорят, что даже обычные листы из записной книжки могут превратиться в интерфейс музыкального проигрывателя.