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В российском "скрытом" интернете нашлись данные миллионов избирателей из США

Ferra.ruиещё 1
4 часа назад
Количество утечек персональных данных пользователей не перестает удивлять. Так, например, в российском сегменте “скрытого” интернета — даркнета — были найдены данные миллионов избирателей из США.
В России нашлись данные миллионов избирателей из США
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Что интересно, данные американских граждан раздаются совершенно бесплатно. По крайней мере, никакую плату за свои услуги пользователь под ником Gorka9 не просит. В архиве с информацией о миллионах граждан США, принимавших участие в выборах, содержатся следующие сведения: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.
Стоит отметить, что группа компаний InfoWatch выступила с заявлением, согласно которому данная база утекла в сеть еще в 2019 году. При этом сам Gorka9 утверждает, что опубликованные им данные актуальны на март 2020-го.
Наука и техника,США,
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