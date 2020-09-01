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На Ямале нашли новую уникальную воронку от газового выброса 

Lenta.ru и ещё 5 38 минут назад
Идеальную «дыру» нашли на Ямале
Фото: Андрей Умников / Российский центр освоения Арктики
В тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обнаружили новую воронку от газового выброса, уникальность которой заключается в том, что она находится в идеальном состоянии. Об этом сообщил «Российский центр освоения Арктики», передает ТАСС.
Обнаруженная воронка — семнадцатая по счету, ее будут изучать специалисты. Ее состояние позволит провести детальное исследование.
Воронки образуются из-за выброса газа из-под земли. В мерзлоте появляется полость, заполненная газом с большим давлением. Когда давление превышает 12 атмосфер, вырывается поток большой силы, который разрывает земную поверхность вечной мерзлоты и р азбрасывает глыбы льда и грунта на сотни метров. Процесс сопровождается громким звуком.
Впервые воронки на территории ЯНАО обнаружили в 2014 году, глубина самой известной из них в районе Бованенковского месторождения — не менее 35 метров, диаметр — около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Еще одна появилась 28 июня 2017 года в 34-километрах от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте превышает 50 метров.
В 2017 году сообщалось, что за два года российские ученые нашли на Ямале более 200 озер с кратерами газового выброса. Их выявляли по аэрокосмическим снимкам и в ходе нескольких экспедиций, организованных в 2014 и 2016 годах российским центром освоения Арктики.
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Наука и техника , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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