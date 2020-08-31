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Человечество на грани глобальной катастрофы 

Вероника Полынина 59 минут назад
Человечество на грани глобальной катастрофы
Фото: Reuters
Ученые предупредили о критическом повышении уровня моря из-за резкого таяния ледников в Гренландии и Антарктиде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Climate Change.
Британские ученые из Университета Лидса и датские специалисты из Метеорологического института обобщили данные спутниковых метеонаблюдений за последние 30 лет и сопоставили их с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова (IMBIE) с расчетами климатических моделей.
С начала регулярных спутниковых наблюдений в 1990-х годах уровень Мирового океана повысился за счет таяния ледников на 1,8 см — 7,2 мм от ледников Антарктиды и 10,6 мм от ледников Гренландии. Этот показатель говорит о том, что ситуация развивается по наихудшему сценарию, обозначенному в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Последние измерения говорят о том, что уровень Мирового океана повышается на 4 мм ежегодно.
При сохранении тех же темпов к концу века уровень моря увеличится на 17 см, что поставит под угрозу затопления прибрежные территории, на которых проживают 16 млн человек.
Авторы исследования отмечают, что оценивали только вклад ледников Антарктиды и Гренландии, но есть еще тысячи более мелких высокогорных и северных ледников, которые в последние годы тоже начали активно таять.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019 года американские ученые опубликовали видеомодель, вделанную на основе спутниковых снимков, на которой показано таяние ледника Купол Вавилова, находящегося на одном из островов архипелага Северная Земля. C 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11% массы, или 9,5 млрд тонн льда.
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Наука и техника , РИА Новости
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