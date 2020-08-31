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Ученые предупредили о критическом росте уровня Мирового океана 

Газета.Ru 1 час назад
Человечество на грани глобальной катастрофы
Фото: Reuters
Британские и датские ученые заявили о критическом повышении уровня моря из-за резкого таяния ледников, ситуация развивается по наихудшему из возможных сценариев. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Nature Climate Change.
Специалисты пришли к подобным выводам, когда обобщили результаты спутниковых наблюдений за ледниками, сопоставив их с помощью метода взаимному сравнению баланса массы ледникового покрова (IMBIE) с расчетами климатических моделей.
По словам исследователей, к концу столетия Земле следует ожидать повышения уровня моря на 17 сантиметров, что почти в два раза увеличит частоту штормов в крупнейших прибрежных городах мира. Это поставит под угрозу полного затопления регионы, где проживают около 16 млн человек.
Вклад в этот процесс обеспечивает прежде всего таяние ледников в Гренландии, чуть медленнее тают Антарктические льды, отмечают ученые.
В настоящее время ежегодный рост уровня моря находится на отметке в 4 мм.
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Наука и техника , Наука , Экология
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