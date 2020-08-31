Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа опасность дешевых китайских смартфонов 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа опасность дешевых китайских смартфонов
Фото: globallookpress.com
Пользователи смартфонов из Африки подверглись атаке мошеннических приложений. Об этом сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на исследование агентства Secure-D.
Журналистам стало известно о массовых случаях кражи денег покупателей смартфонов из Африки. В частности, с изданием связался житель ЮАР, который приобрел дешевый телефон Techo китайской компании Transsion и обратил внимание на неполадки в работе устройства. По его словам, на экране смартфона часто появлялись всплывающие уведомления, а к счету было подключено несколько платных подписок. При этом пользователь не скачивал сторонние программы и не устанавливал платных расширений.
Инцидент с кражей средств проанализировали специалисты агентства Secure-D и заявили, что мошенническое ПО было установлено либо производителем названного смартфона, либо его продавцом. Также эксперты заметили, что с марта по декабрь 2019 года зафиксировали 84 400 сомнительных транзакций, связанных с опасными приложениями, установленными на девайсах Transsion. В основном трафик шпионского ПО исходил из африканских и азиатских стран — ЮАР, Эфиопии, Камеруна, Египта, Ганы, Индонезии и Мьянмы.
В заявлении Transsion была опровергнута информация о том, что приложения могли быть установлены на производстве: «Мы всегда ставим в приоритет безопасность наших пользователей». Также представитель компании подтвердил, что некоторые смартфоны были заражены зловредными программами Triada и xHelper, которые установил «неустановленный поставщик в цепочке поставок».
По словам опрошенных журналистами экспертов, опасность кражи данных и средств кроется во многих недорогих смартфонах, представленных на рынке. Купивший девайс с шпионским ПО пользователь из ЮАР подтвердил, что телефон обошелся ему всего в 30 долларов. «Я поклонник Samsung, но при виде этой цены решил попробовать дешевый продукт», — заявил потребитель.
Ранее эксперт рассказали, что первым признаком атаки на смартфон может быть факт неожиданного включения или выключения девайса. Также о заражении девайса вирусным ПО могут свидетельствовать случаи появления в памяти аппарата новых приложений, которые были установлены без участия пользователя.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Последние новости
Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию В России анонсировали вакцинацию от коронавируса В России анонсировали вакцинацию от коронавируса Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве
Комментарии
Наука и техника , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
«Удар по демократии»: что творится в Германии
01:03
«Удар по демократии»: что творится в Германии
В мире Статьи
Песков прокомментировал нападение на Жукова
00:23
Песков прокомментировал нападение на Жукова
Политика
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение