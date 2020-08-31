Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса 

ТАСС и ещё 3 32 минуты назад
Ученые Индонезии обнаружили в стране измененный штамм нового коронавируса, получивший в научных кругах название "Мутация D614G". Об этом сообщает в понедельник газета The Star.

"По предварительной информации, этим видоизмененным вирусом оказались заражены примерно 40% всех инфицированных в стране", — отметил руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио. Вместе с тем он уточнил, что "для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования".

Ученый напомнил, что при наличии мутации D614G "передача вируса происходит быстрее". Однако эксперт отметил "отсутствие научных доказательств, что человек более тяжело переносит эту инфекцию".
Представители Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что мутация была обнаружена еще в феврале, в частности в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Кроме того, две недели назад ученые подтвердили наличие измененного штамма и на Филиппинах.
В Индонезии на сегодняшний день было подтверждено свыше 172 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тыс. человек скончались. Между тем за последние несколько дней в стране фиксируются новые рекорды по суточному приросту инфицированных.
ТАСС: последние новости
Турция намерена начать испытания собственных жидкостных ракетных двигателей Турция намерена начать испытания собственных жидкостных ракетных двигателей Счетная палата указала на риски реализации национального проекта "Наука" Счетная палата указала на риски реализации национального проекта "Наука" В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Комментарии 14
Наука и техника , Видео , В мире , ВОЗ , Джакарта , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Украине предсказан конец
Украине предсказан конец
Видео
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
03:20
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
Армия
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
00:46
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение