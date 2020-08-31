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В Якутске при раскопках нашли старинную посуду 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
В Якутске при раскопках нашли старинную посуду
Фото: РИА Новости
Волонтеры Якутского музея имени Емельяна Ярославского, принявшие участие в раскопках на месте строительства здания Арбитражного суда, обнаружили фрагменты слюдяных оконниц, фарфоровой и фаянсовой посуды.
Как сообщает пресс-центр музея, площадь раскопок составляет 600 квадратных метров.

"Учитывая, что культурный слой на территории города достаточно мощный, планируется пройти примерно метр-полтора в глубину. Работы планируются до середины сентября", — отмечено в сообщении.

Раскопки организованы Арктическим научно-исследовательским центром Академии наук Якутии и департаментом по охране объектов культурного наследия республики.
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Наука и техника , РАН , Якутск
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