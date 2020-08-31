Остаются носителями недели: новые данные о COVID-19

Дети могут неделями носить коронавирус в носу и горле, даже если у них нет никаких симптомов, что может объяснить, как вирус может распространяться бесшумно, сообщили в пятницу исследователи из Южной Кореи

Ученые заявили, что 85 инфицированных детей (93%) были бы пропущены медиками как здоровые, если бы при тестировании использовались методы, ориентированные на какие-либо симптомы коронавируса.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics в пятницу, включало данные о 91 бессимптомном, пресимптомном и симптоматическом ребенке с диагнозом COVID-19 в период с 18 февраля по 31 марта в 22 центрах по всей Южной Корее.

Среди этих пациентов 20 человек (или 22%) оставались бессимптомными на протяжении всего исследования. Еще 18 детей (20%) были предсимптомными, то есть они не выглядели и не чувствовали себя больными, но проявили симптомы позже.

В общей сложности более половины детей — 71 ребенок или (78%) действительно имели симптомы, которые включали лихорадку, кашель, диарею, боль в животе и потерю обоняния или вкуса. Продолжительность проявления симптомов варьировалась от одного до 36 дней.

Данные показали, что только 8,5% этих пациентов с симптомами были диагностированы как носители коронавируса. Большинство — 66,2% пациентов не были распознаны как носители, а у 25,4% развились симптомы после того, как им был поставлен диагноз.

Исследование показало, что генетический материал вируса был обнаружен у детей в среднем в течение 17,6 дней. Даже у детей, у которых не было никаких симптомов, вирус обнаруживался в среднем в течение 14 дней. Также возможно, что вирус оставался у детей еще дольше, говорится в исследовании, потому что дата первоначального заражения не была определена.

Однако это не обязательно означает, что дети распространяли вирус, говорят эксперты. Присутствие генетического материала вируса в мазках «не обязательно гарантирует передачу инфекции, особенно у людей, у которых нет таких симптомов, как кашель и чихание», — заявил CNN профессор педиатрии и эпидемиологической медицины Ливерпульского университета Калум Семпле.

Ученые отмечают, что методы распознавания симптоматических носителей, которые широко распространены сейчас, не самые эффективные в случае с детьми и бессимптомными носителями вируса. А маски и перчатки могут стать реальным щитом и профилактикой недопущения распространения болезни.