«Мы не умрем»: Роскосмос оценил приближающийся астероид 

Астероид 2011 ES4, по размерам сравнимый с многоэтажкой, признали безопасным для Земли. Он пролетит мимо Земли 1 сентября, но не уничтожит планету, передает РИА Новости

Астрономы говорят, что рассчитали шанс столкновения еще девять лет назад и признали его несущественным.

«Мы не умрем», — успокоили в пресс-службе Роскосмоса.

Астероиды из группы «Аполлонов», к которым относится сентябрьский незваный гость, часто сближаются с Землей. По расчетам NASA , вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет только один шанс из 240 (0,41 процента). Однако американцы включили 2011 ES4 в список потенциально опасных.