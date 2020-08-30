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«Мы не умрем»: Роскосмос оценил приближающийся астероид 

Майк Габриелян 18 минут назад
«Мы не умрем»: Роскосмос оценил приближающийся астероид
Фото: depositphotos.com
Астероид 2011 ES4, по размерам сравнимый с многоэтажкой, признали безопасным для Земли. Он пролетит мимо Земли 1 сентября, но не уничтожит планету, передает РИА Новости.
Астрономы говорят, что рассчитали шанс столкновения еще девять лет назад и признали его несущественным.

«Мы не умрем», — успокоили в пресс-службе Роскосмоса.

Астероиды из группы «Аполлонов», к которым относится сентябрьский незваный гость, часто сближаются с Землей. По расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет только один шанс из 240 (0,41 процента). Однако американцы включили 2011 ES4 в список потенциально опасных.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц.
Наука и техника , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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