Летающий автомобиль протестировали в Японии

Летающий автомобиль с пилотом на борту протестировали в Японии . Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя проекта Томохиро Фукудзаву.

По его словам, аппарат был запущен в воздух на высоту около двух метров, он продержался на этом уровне в течение четырех минут. Всего автомобиль способен находиться в воздухе примерно пять минут, передвигается он со скоростью несколько километров в час.

Специалисты, разработавшие машину, сейчас стремятся увеличить скорость полета и время нахождения устройства в воздухе.

Проекты подобных автомобилей создаются в нескольких странах мира, однако преуспела в этом пока только Япония. Летающие автомобили не потребуют специальных площадок для взлета и посадки, в будущем транспорт сделают автономным. Люди смогут управлять им, не получая лицензию пилота.