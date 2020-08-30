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Летающий автомобиль с пилотом на борту протестировали в Японии 

Вечерняя Москва и ещё 3 32 минуты назад
Летающий автомобиль протестировали в Японии
Фото: Вечерняя Москва
Летающий автомобиль с пилотом на борту протестировали в Японии. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя проекта Томохиро Фукудзаву.
По его словам, аппарат был запущен в воздух на высоту около двух метров, он продержался на этом уровне в течение четырех минут. Всего автомобиль способен находиться в воздухе примерно пять минут, передвигается он со скоростью несколько километров в час.
Специалисты, разработавшие машину, сейчас стремятся увеличить скорость полета и время нахождения устройства в воздухе.
Проекты подобных автомобилей создаются в нескольких странах мира, однако преуспела в этом пока только Япония. Летающие автомобили не потребуют специальных площадок для взлета и посадки, в будущем транспорт сделают автономным. Люди смогут управлять им, не получая лицензию пилота.
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Наука и техника , Associated Press , Япония
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