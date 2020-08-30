Мы умрем? Раскрыты шансы астероида уничтожить Землю

Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"

"Мы не умрем", — заявили в госкорпорации, отметив, что орбиты астероидов рассчитываются на долгосрочную перспективу сразу после их обнаружения.

"Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", — подчеркнули в пресс-службе.

Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. По данным "Роскосмоса", только в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 таких событий, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров.

Ранее в NASA сообщили, что астероид астероид 2011 ES4 подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.

Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.

Согласно расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента). При этом американское агентство включило 2011 ES4 в список потенциально опасных.