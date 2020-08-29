Секретный спутник США не взлетел за 3 секунды до старта

Запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV отменили за три секунды до старта из-за выявленных технических проблем. Ракета должна была вывести на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Отмена запуска была произведена уже в момент зажигания. Об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA). Подробности о спутнике, его цели, орбита и характеристики не указываются.

В настоящее время проводится слив топлива из баков ракеты-носителя.

Как стало известно, запуск должен был состояться в 02:28 по времени Восточного побережья США (10:28 мск), на час позже, чем планировалось. Отсрочка была вызвана пониженной температурой в одном из отсеков ракеты после закачки в баки криогенного топлива — жидкого водорода. После изучения ситуации ULA продолжила подготовку к пуску.

Изначально запуск Delta IV должен был пройти 27 августа, однако из-за технических проблем был перенесён на 29 августа.

По словам экс-сотрудника NASA Дэвида Бейкера, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion из серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки. Вес секретного спутника более 5 тонн, он оснащён огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите. Он также отметил, что гигантский спутник планируется вывести на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км. Его цель — перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников, пишет «Интерфакс».