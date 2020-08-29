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Запуск секретного спутника США отменили за 3 секунды до старта 

News.ru и ещё 3 27 минут назад
Секретный спутник США не взлетел за 3 секунды до старта
Фото: кадр
Запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV отменили за три секунды до старта из-за выявленных технических проблем. Ракета должна была вывести на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).
Отмена запуска была произведена уже в момент зажигания. Об этом сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA). Подробности о спутнике, его цели, орбита и характеристики не указываются.
В настоящее время проводится слив топлива из баков ракеты-носителя.
Как стало известно, запуск должен был состояться в 02:28 по времени Восточного побережья США (10:28 мск), на час позже, чем планировалось. Отсрочка была вызвана пониженной температурой в одном из отсеков ракеты после закачки в баки криогенного топлива — жидкого водорода. После изучения ситуации ULA продолжила подготовку к пуску.
Изначально запуск Delta IV должен был пройти 27 августа, однако из-за технических проблем был перенесён на 29 августа.
По словам экс-сотрудника NASA Дэвида Бейкера, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion из серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки. Вес секретного спутника более 5 тонн, он оснащён огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите. Он также отметил, что гигантский спутник планируется вывести на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км. Его цель — перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников, пишет «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Илона Маска SpaceX побила свой же рекорд, в шестой раз использовав первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 при запуске аппаратов на орбиту Земли. Ступень вновь удалось посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта ступень была использована в сентябре 2018 года и январе 2019 года для запуска коммерческих спутников, позже с её помощью на орбиту вывели три группировки спутников Starlink — в мае 2019 года, январе и июне 2020 года. 18 августа 2020 года SpaceX вывела на орбиту 11-ю группировку спутников из 58 аппаратов, запуск прошёл с мыса Канаверал в 17:31 мск. По данным американской компании, все спутники Starlink и три аппарата SkySat успешно размещены на двух околоземных орбитах.
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Комментарии 4
Наука и техника , США , Технологии , SpaceX , Интерфакс
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