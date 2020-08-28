Назван ресурс одноразовых защитных масок 

Одноразовые маски для защиты от коронавируса можно использовать до трех раз. Об этом говорится в рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованных на сайте организации.

Ученые Калифорнийского университета (США) протестировали распространенный тип масок стандарта N95, в обычное время применяемых в медицине. Оказалось, что рассчитанные на однократное использование маски можно использовать до трех раз, если проводить дезинфекцию аксессуара. Также при обработке необходимо сохранять целостность конструкции респиратора.

Специалисты выяснили, что ресурс защитного средства можно увеличить с помощью обеззараживания маски. Ученые назвали четыре способа дезинфекции респиратора — испарение перекиси водорода, сухой нагрев до 70 градусов по Цельсию, распыление 70 процентного этанола и обработка ультрафиолетовым излучением. Все четыре метода эффективно устраняли жизнеспособные частицы вируса SARS-CoV-2.

При этом самым эффективным способом дезинфекции масок N95 в домашних условиях назвали обработку перекисью водорода, так как на этот метод требуется не более 10 минут времени. Прогрев защитного средства и обработка УФ-лучами также назвали приемлемыми способами дезинфекции, но отметили, что эти процедуры нужно проводить не менее 60 минут. Также после обработки необходимо проверять посадку и герметичность маски.

Ранее ученые заявили, что хирургические маски и аксессуары из комбинированного материала являются лучшими средствами защиты от коронавируса. Банданы и платки, напротив, назвали недостаточно эффективными средствами для защиты органов дыхания.