«Серьезная атака»: «русский хакер» планировал взломать Tesla

Teslarati о предотвращении взлома внутренних систем компании американскими спецслужбами, миллиардер поблагодарил Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что один из его заводов чуть было не стал целью киберпреступников. Отвечая на твит с материалом порталао предотвращении взлома внутренних систем компании американскими спецслужбами, миллиардер поблагодарил ФБР за проделанную работу.

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что один из его заводов чуть было не стал целью киберпреступников. Отвечая на твит с материалом портала Teslarati о предотвращении взлома внутренних систем компании американскими спецслужбами, миллиардер поблагодарил ФБР за проделанную работу.

«Весьма признателен. Это была серьезная атака», — сообщил Маск в своем Twitter-аккаунте.

«Гражданин России впервые предстал перед судом по подозрению в попытке подкупа сотрудника компании для размещения в ее системах вредоносного программного обеспечения, чтобы в дальнейшем извлечь конфиденциальную информацию и с ее помощью осуществить шантаж для получения денежного выкупа», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как выяснилось позднее, компания из Невады, о которой шла речь выше, это Tesla, а точнее один из ее заводов. Как следует из заявления Минюста США, Крючков специально приехал в город Спаркс, где расположена Гигафабрика компании. Там он встретился с неназванным сотрудником Tesla, предложив ему «особый проект».

Россиянин должен был передать работнику завода вредоносное ПО, которое последний установил бы на компьютеры компании. Чтобы отвлечь внимание от инсайдера, Крючков и его подельники собирались провести DDoS-атаку, направленную против Tesla. После этого вирус похитил бы секретные файлы компании, передав их на компьютеры злоумышленников, которые впоследствии могли бы шантажировать Илона Маска, вымогая у него миллионы за неразглашение торговых секретов.

За труды сотруднику Tesla предложили $1 млн наличными или в биткоинах. Как выяснилось впоследствии, работник, на которого вышел Крючков, обратился напрямую в ФБР и носил микрофон на всех встречах с россиянином.

Теперь киберпреступнику грозит до пяти лет тюрьмы за намерение взломать защищенную компьютерную систему, а также штраф в размере $250 тыс.

Один из фолловеров Илона Маска в Twitter предложил поощрить сотрудника, который отказался от значительной суммы, сохранив лояльность компании. Другой комментатор отметил, что у главы Tesla совершенно точно есть средства на подарок для работника, учитывая тот факт, что накануне его состояние впервые превысило $100 млрд

Своим увеличившимся богатством Маск обязан увеличению стоимости акций Tesla, которая в 2020 году выросла на 400%.

По состоянию на июнь в активе Илона Маска находилось 40,4 млн акций компании, общая стоимость которых составляет около $87 млрд