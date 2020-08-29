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Популярная соцсеть заблокировала опасный челлендж школьников с таблетками 

Lenta.ru и ещё 12 3 часа назад
TikTok заблокировала опасный челлендж школьников
Фото: Reuters
Популярная соцсеть TikTok заблокировала по просьбе депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича все видео, в которых упоминается лекарство, обладающее антиаллергическим и седативным эффектами. Платформа выразила беспокойство из-за популярности опасного челленджа, участники которого употребляли этот препарат в больших дозах, чтобы увидеть галлюцинации. Об этом РБК рассказали в пресс-службе сервиса.
Сотрудники платформы получили запрос от Роскомнадзора, связанный с этим препаратом, и оперативно заблокировали контент. Такое ограничение будет действовать на территории России.

«Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении», — заверили в компании. Там также подчеркнули, что поощряют пользователей за жалобы на неприемлемый контент. Представители TikTok заключили, что их приоритет — это безопасность и благополучие пользователи.

В начале августа компания пообещала удалять такие ролики. Любой контент, призывающий к участию в опасных действиях, недопустим для публикации, пояснили в пресс-службе.
Флешмоб стал набирать популярность в TikTok в конце июля — начале августа. Сообщалось, что трое подростков были госпитализированы из-за приема таблеток для съемки видео. Медики рассказали и о побочных эффектах препарата для организма. Хештег с челленджем успел набрать более 55 миллионов просмотров.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Роскомнадзор , Госдума , РБК
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