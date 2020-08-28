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По Северному морскому пути: «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна 

ТК «Звезда» 48 минут назад
«Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна
Фото: fish.gov.ru
Сейчас легендарный барк держит курс в порт Петропавловск-Камчатский.
Крупнейший в мире четырехмачтовый российский барк «Седов» вышел из Охотского моря через пролив Крузенштерна в Тихий океан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства.

«Находимся в Тихом океане в 230 милях к югу от Петропавловска Камчатского. Весь прошедший день также следовали в тумане при ограниченной видимости», — приводятся в сообщении слова капитана-наставника УПС «Седов» Михаила Новикова.

Барк совершает переход из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Сейчас «Седов» держит курс в порт Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что в столицу Камчатского края судно прибудет 31 августа.
Напомним, что «Седов» 19 августа покинул Владивосток и отправился в уникальную экспедицию «Северный морской путь». За три месяца, 15 ноября, он достигнет порта Калининграда, посетив до этого порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты и Мурманска.
Напомним, что три знаменитых парусника Росрыболовства — «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн»в конце 2019 года отправились в первую в истории совместную экспедицию «Паруса мира», посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Наука и техника , Общество , Михаил Новиков , Росрыболовство
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