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Сибирь назвали центром цивилизации в древности 

Ferra.ru 2 часа назад
Сибирь назвали центром цивилизации в древности
Фото: Ferra.ru
На раскопках в Красноярском крае исследователи из Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили артефакты, которые позволили назвать Сибирь центром цивилизации в древности.
Раскопки проходили в местности Усть-Кова. Возраст некоторых находок достигает 24 тысяч лет. Они указывают на то, что у древних жителей Сибири был высокий уровень развития технологий. Также артефакты помогают узнать, с кем поддерживали контакты первые жители региона.
Изучение стоянки многослойной древних людей в районе посёлка Усть-Кова длится уже более 50 лет. Учёные успели провести микроскопический анализ каждого найденного объекта. Среди них были две статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. Эти статуэтки помогли исследователям понять технологию обработки кости древних людей.
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Наука и техника , РАН , Красноярский Край
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