Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Эксперты: мировые поставки смартфонов в 2020 году упадут на 9,5% 

Прайм 5 часов назад
Эксперты предсказали падение мировых поставок смартфонов
Фото: letsgodigital.org
Мировые поставки смартфонов в 2020 году сократятся на 9,5% из-за пандемии коронавируса, однако уже в следующем году вернутся к росту, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).
В июне эксперты IDC прогнозировали падение объема поставок смартфонов в 2020 году на 11,9% в годовом исчислении. Прогноз был связан с крупнейшим в истории снижением показателя в первом квартале.

"Мировой рынок смартфонов в 2020 году сократится на 9,5% в годовом исчислении, объем поставок составит около 1,2 миллиарда устройств. Несмотря на то, что результаты второго квартала 2020 года оказались немного лучше ожиданий, рынок сократился на 17% в годовом исчислении. В качестве положительного момента следует отметить, что IDC ожидает, что рынок смартфонов перейдет к полному восстановлению к 2022 году и достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) в 1,7% в течение пяти лет", — говорится в документе.

Как отметил вице-президент программы IDC по отслеживанию мобильных устройств по всему миру Райан Рейт (Ryan Reith), развитие технологии 5G во всеми мире вернет рынок смартфонов к росту уже в 2021 году.

"5G остается приоритетом для всех производителей смартфонов, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и отсутствием потребительского спроса. Хотя многие ведущие поставщики поменяли свои производственные планы на 2020 год, мы видели, что большая часть сокращений (в планах — ред.) касалась портфелей по устройствам с 4G. Большинство компаний в развитых рынках ожидают, что к концу 2020 года в портфелях будут преобладать устройства 5G", — подчеркнул он.

Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Прайм: последние новости
ОП предлагает ограничить скорость для интернет-платформ, которые не регистрируются в России ОП предлагает ограничить скорость для интернет-платформ, которые не регистрируются в России В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе Сбой произошел в "Сбербанк онлайн" Сбой произошел в "Сбербанк онлайн"
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео