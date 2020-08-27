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Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в РФ
Фото: European Centre for Disease Prevention and Control/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Красногорский завод имени Зверева (входит в «Швабе» Ростеха) создал прибор «Детектор-БИО» для определения в воздухе вирусов, сообщил гендиректор предприятия Александр Новиков.
Завод имени Зверева представил на форуме «Армия-2020» «абсолютно новый продукт», который «определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19», передает РИА «Новости».
«Детектор-БИО» разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. С помощью «такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», сообщил Новиков.
Государственные испытания завершены, готовятся сертификационные документы.

«При необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику», — сказал Новиков, добавив, что «прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности».

В «Швабе» отметили, что «Детектор-БИО» не имеет аналогов в России.
Прибор предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме.
Анализ производится двумя независимыми методами — полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции.
Прибор создан для работы на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, ж/д вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.
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Комментарии 1
Наука и техника , Александр Новиков , Швабе , Ростех , КМЗ им. С. А. Зверева , РИА Новости
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