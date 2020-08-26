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В работе Twitter произошел сбой 

ТАСС 1 час назад
В работе Twitter произошел сбой
Фото: РИА Новости
Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии и Чехии. В России на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи в Москве и Уфе.
По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% — с входом в соцсеть.
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