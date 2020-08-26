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Ученые доказали возможность появления жизни на Земле из космоса 

Ferra.ru 2 часа назад
Ученые доказали появление жизни на Земле из космоса
Фото: Ferra.ru
Долгое время ученые спорили, возможно ли зарождение жизни на Земле где-то за пределами планеты. Как оказалось, очень даже возможно, так как специалисты доказали, что бактерии все же способны выжить в вакууме, дрейфуя на расстояния, равные дистанции от Земли до Марса.
Так, в рамках проведенных экспериментов, на радиоустойчивые бактерии Deinococcus на протяжении 3-х лет воздействовали микрогравитацией, интенсивным ультрафиолетовым излучением, экстремальными температурами и вакуумом с внешней стороны МКС.
В результате всего этого, живые организмы сумели продемонстрировать способность к выживанию, которая, по мнению ученых, может продлиться при схожих условиях от 3 до 8 лет. В случае же с нахождением внутри МКС, бактерии смогли бы прожить от 15 до 45 лет.
Таким образом, новая научная работа специалистов показывает, что микроорганизмы способны выживать в космосе не только на метеоритах и астероидах, но и в виде агрегатов. А это, в свою очередь, означает, что они могут перебираться с одной планеты на другую.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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