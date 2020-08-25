Место поселения викингов обнаружили в Стамбуле 

В турецком Стамбуле около озера Кючюкчекмедже археологи обнаружили место поселения викингов. Об этом сообщило издание Hürriyet Daily News во вторник, 25 августа. По данным издания, на месте озера раньше располагался древнегреческий город Батонея.

— В древних текстах говорится о том, что иностранцы, которым был закрыт доступ в Константинополь, селились в порту, который располагался в Батонее, — уточнил один из археологов.

Он отметил, что там проживали викинги, служившие наемниками у византийского императора Михаила VII Дуки.

На то, что специалисты обнаружили поселение викингов указывают семь артефактов. Среди них крест из серой амбры, подобные которому находили только в Северной Европе. Среди артефактов было также ожерелье с изображением змеи, характерное для викингов, добавили в издании.