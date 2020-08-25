В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь 

Разработка под названием ЭМИИА (название образовано от электромагнитного излучения и искусственного интеллекта) умеет распознавать объекты сквозь радиопрозрачные преграды. Это может быть стена, туман, дождь и так далее, не говоря уже о темном времени суток, которое для ИИ не является проблемой. Дальность распознавания на открытом пространстве — до 300 метров.

Система может видеть обстановку за счёт эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети. ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения. По словам разработчиков ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал.

"Технология будет экспортироваться за рубеж в виде приложений для Android и Linux, а продажа программного обеспечения будет осуществляться через магазины приложений по типу Google Play, таким же образом продажи будут организованы и в России", — рассказал "РГ" Владимир Старостин, генеральный директор "ТК ЭМИИА".

По его словам, в настоящее время другие разработчики используют машинное зрение, в котором посредством видеокамер (видеоматрицы, линзы) получают видеоданные и обучают на них нейронную сеть.

"Мы вместо всего этого используем Wi-Fi модуль устройств, получаем не видеоданные, а радиоданные (анализируем радиофронт) и на них обучаем свою нейросеть, формируем нейросетевые библиотеки", — заключил он.

Начало продаж планируется на конец 2021 года.