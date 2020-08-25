Жуткий сценарий: пандемия коронавируса продлится вечно 

Английские ученые заявили, что если возможно повторное заболевание COVID-19, то не исключено, что коронавирусная инфекция будет будет «выкашивать» население Земли, пока не будет найдена эффективная вакцина, сообщает «Комсомольская правда». Какой процент популяции планеты в результате останется в живых — большой вопрос.

Поводом для нерадостных размышлений на тему вымирания человечества стала новость о том, что глава Тувы Шолбан Кара-Оол повторно заболел COVID-19.

Накануне, как сообщал «Рамблер», руководитель региона опубликовал видеоролик из палаты инфекционной больницы, заявив, что «хоронить его пока рано». Он подчеркнул, что очередное заражение коронавирусом отличается от первого сильными головными болями, в то время как раньше болела грудь.

По данным автора статьи, версии о том, можно ли повторно заболеть COVID-19 или так называемый рецидив является последствием несовершенства тестирования, ходят с весны. Если подтвердится первое утверждение, тот далее события могут развиваться по нескольким направлениям, считают специалисты.

Первый — однажды оказавшись в организме, коронавирус остается в нем навсегда, наподобие герпеса, активизируясь в результате стресса, ослабления иммунитета и т.д. Второй — повторно заболевший COVID-19 не представляет опасности для окружающих, поскольку оказывается «не заразным». Однако эта версия пока не имеет подтверждений.

«Самая же страшная теория — все бессмысленно. Можно заболеть хоть сто раз. Человечество будет болеть SARS-COV-19 раз за разом, постепенно ослабевая и вымирая», — говорится в статье со ссылкой на теорию английских ученых.

При этом эксперты верят, что вакцину можно изобрести. Однако, сколько останется человек на Земле, когда это будет сделано, предполагать никто не берется.