Рогозин предрёк деградацию космической отрасли из-за сокращения финансирования. По словам главы «Роскосмоса», отрасли необходима поддержка в сумме 1 трлн 406 млрд рублей.

Дмитрий Рогозин отметил, что у корпорации нет денег для разработки «Ангары» с водородной ступенью. Контракт может быть подписан только после подтверждения финансирования, которого пока нет.