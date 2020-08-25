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Рогозин предрёк деградацию космической отрасли из-за сокращения финансирования 

Говорит Москва 25 августа 2020
Рогозин предрёк деградацию космической отрасли
Фото: ТАСС
Рогозин предрёк деградацию космической отрасли из-за сокращения финансирования. По словам главы «Роскосмоса», отрасли необходима поддержка в сумме 1 трлн 406 млрд рублей.
Дмитрий Рогозин отметил, что у корпорации нет денег для разработки «Ангары» с водородной ступенью. Контракт может быть подписан только после подтверждения финансирования, которого пока нет.
«Трудности связаны с урезанием космической программы до 2025 года», — подчеркнул руководитель «Роскосмоса» в интервью ТАСС. Траты сокращены на 150 млрд рублей.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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