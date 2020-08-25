В РФ создадут радар для обнаружения роя беспилотников

Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба группы компаний в ходе форума "Армия-2020".

Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его "тучей", в то время как новая система будет способна "разглядеть" их количество.

"Система разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы", — сказали в пресс-службе.

Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект.

"В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий", — прокомментировал разработку гендиректор НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров, которого цитирует пресс-служба.

Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.