Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В РФ создадут радар для обнаружения роя беспилотников
Фото: РИА Новости
Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба группы компаний в ходе форума "Армия-2020".
Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его "тучей", в то время как новая система будет способна "разглядеть" их количество.

"Система разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы", — сказали в пресс-службе.

Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект.

"В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий", — прокомментировал разработку гендиректор НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров, которого цитирует пресс-служба.

Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Последние новости
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального отравление Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального отравление Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
Комментарии
Наука и техника , Кирилл Макаров , НПК "НИИДАР" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Оппозиция Белоруссии признала поражение
Оппозиция Белоруссии признала поражение
«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию»
«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию»
Видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Появилось видео с причинами отравления Навального
02:45
Появилось видео с причинами отравления Навального
Происшествия
Украине предсказан конец
00:15
Украине предсказан конец
Армия В мире
В РФ Украине пригрозили судом из-за воды для Крыма
01:37
В РФ Украине пригрозили судом из-за воды для Крыма
Политика
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
02:45
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
Происшествия
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
03:43
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение