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Военные США готовятся к падению на Землю гигантского астероида 

ИА Regnum и ещё 1 26 минут назад
Военные США готовятся сразиться с астероидом
Фото: Reuters
Военные США уже в течение четырех месяцев ведут подготовку к падению на Землю гигантского астероида. Такое утверждение сделал телеканал Israel News Live.
Уточняется, что о данной катастрофе известно высокопоставленным чиновникам и руководству Пентагона и что ранее в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) намекнули на это, рассказав о возможном столкновении Земли с космическим объектом, когда планета должна будет пройти через астероидное поле.
При этом отмечается, что обычно о такого рода катастрофа нашу планету защищают Сатурн и Юпитер, притягивая космический мусор к себе, однако в настоящее время обе планеты находятся в одном секторе Солнечной системы.
Также предполагается, что астероид, диаметр которого составляет от 84 до 109 метров, упадет на Землю в сентябре текущего года.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 августа пресс-служба одного из подразделений NASA сообщила, что приближение астероида 2018 VP1 на минимальное расстояние к Земле ожидается накануне дня выборов президента США.
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Комментарии 1
Наука и техника , Наука , США , Технологии , Пентагон , NASA
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