Военные США готовятся сразиться с астероидом

Военные США уже в течение четырех месяцев ведут подготовку к падению на Землю гигантского астероида. Такое утверждение сделал телеканал Israel News Live.

Уточняется, что о данной катастрофе известно высокопоставленным чиновникам и руководству Пентагона и что ранее в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) намекнули на это, рассказав о возможном столкновении Земли с космическим объектом, когда планета должна будет пройти через астероидное поле.

При этом отмечается, что обычно о такого рода катастрофа нашу планету защищают Сатурн и Юпитер, притягивая космический мусор к себе, однако в настоящее время обе планеты находятся в одном секторе Солнечной системы.

Также предполагается, что астероид, диаметр которого составляет от 84 до 109 метров, упадет на Землю в сентябре текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 августа пресс-служба одного из подразделений NASA сообщила, что приближение астероида 2018 VP1 на минимальное расстояние к Земле ожидается накануне дня выборов президента США.