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Российских летучих мышей проверят на коронавирусы 

Газета.Ru и ещё 4 42 минуты назад
Российских летучих мышей проверят на коронавирусы
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор начал проводить исследование с целью выявить наличие коронавирусов у российских летучих мышей. Об этом ведомство сообщило РИА "Новости".

"Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)", — говорится в сообщении.

Цель исследования — установить, как часто у различных видов летучих мышей встречается коронавирус, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также оценить карту перемещения летучих мышей и возможность распространения коронавирусов.
В ведомстве отметили, что это исследование позволит делать прогнозы возникновения и распространения коронавирусных инфекций.
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Наука и техника , Наука , Роспотребнадзор
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