Российских летучих мышей проверят на коронавирусы 

Роспотребнадзор начал проводить исследование с целью выявить наличие коронавирусов у российских летучих мышей. Об этом ведомство сообщило РИА "Новости".

"Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)", — говорится в сообщении.

Цель исследования — установить, как часто у различных видов летучих мышей встречается коронавирус, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также оценить карту перемещения летучих мышей и возможность распространения коронавирусов.

В ведомстве отметили, что это исследование позволит делать прогнозы возникновения и распространения коронавирусных инфекций.