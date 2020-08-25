В РФ создали прибор для поиска людей под завалами

"Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.