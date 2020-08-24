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Грета Тунберг заявила, что вернется в школу после года перерыва 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Грета Тунберг вернется в школу после года перерыва
Фото: РИА Новости
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Она отметила, что "прекрасно наконец вернуться в школу".
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к парламенту Швеции требовать у властей усилить меры борьбы с изменением климата. Ее идея превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future. Благодаря своему активному стремлению помочь планете в декабре 2019 года Тунберг стала "Человеком года" по версии журнала Time.
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Наука и техника , Грета Тунберг , Журнал Time
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