Украину обвинили в радиоактивном заражении Черного моря

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Ученые фиксируют рост «чернобыльских» веществ в Азовском и Черном морях 

ТАСС 29 минут назад
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Фото: ТАСС
Ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН (Севастополь) фиксируют периодические повышения концентраций радионуклидов, похожих на вещества из чернобыльской зоны, в некоторых районах Черного и Азовского морей. Эти вещества могли попасть туда из реки Днепр, протекающей по территории Украины, сообщила в понедельник руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева на конференции по вопросам интеграции предприятий ОПК в национальный проект "Наука", приуроченной к международному военно-техническому форуму "Армия-2020".

"В результате регулярных морских экспедиций на научно-исследовательском судне "Профессор Водяницкий" ученые ИнБЮМ отмечают, что концентрация "чернобыльского" 90Sr в северо-западном районе Черного моря, в Каркинитском заливе (находится между северо-западным побережьем Крыма и юго-западным побережьем Украины — прим. ТАСС) и южной части Азовского моря (часть побережья моря также относится к территории России, часть — к Украине — прим. ТАСС) периодически превышает концентрацию, которая фиксировалась для этого радионуклида до аварии на Чернобыльской АЭС", — рассказала ученый.

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Она отметила, что ранее ученые ИнБЮМ фиксировали данные радионуклиды в воде Северо-Крымского канала: они поступали в растворенной форме из зоны, близкой к Чернобыльской АЭС, с водой по каскаду Днепровских водохранилищ. После того, как в 2014 году по итогам референдума Республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров.

"Возможно, определяемое периодическое повышение концентрации "чернобыльских" радионуклидов в Каркинитском заливе и Азовском море в этом случае также связано с поступлением "свободного стока" днепровской воды с украинского побережья", — пояснила представитель ИнБЮМ. Мирзоева добавила, что речь о превышении допустимых норм не идет — просто повысилось общее содержание веществ по сравнению с тем, которое фиксировали в предыдущие годы.

По ее словам, в Каркинитском заливе концентрации радионуклидов, превышающие доаварийный показатель, фиксировались и до 2014 года. Ученые полагали, что со временем они должны вернуться к прежнему уровню. В Азовском море исследования начали проводить только после воссоединения Крыма с Россией, данных о том, что там наблюдались повышенные концентрации, нет.

Необходимость исследований

Увидеть такие изменения в морской воде возможно, если регулярно проводить замеры в одном и том же районе Черного моря. Сейчас это делается учеными разных организаций, план работы которых не всегда обеспечивает должную периодичность, отметил в беседе с корр. ТАСС проректор Севастопольского госуниверситета Максим Евстигнеев. Однако СевГУ, для которого работа с морскими технологиями является одним из профильных направлений, ищет возможность восстановить существовавшую в советское время систему регулярного экологического мониторинга прибрежной зоны Черного моря.

"Эта система включала очень много выходов в море, экспедиционных исследований и летом, и зимой — в течение всего года. Это позволяло проводить регулярный мониторинг экологического состояния, делать ретроспективный анализ данных. Благодаря этой системе существовала возможность по накопленному за многие десятилетия массиву наблюдений за морской средой делать прогнозы на будущие периоды. После 1991 года, когда развалился Советский Союз, перестала функционировать и эта система — но сейчас, после того как в вузе появится [новейшее научно-исследовательское судно] "Пионер-М", мы намерены добиваться восстановления этой системы мониторинга", — рассказал Евстигнеев.

По его словам, возможности "Пионер-М" и имеющегося у ИнБЮМ судна "Профессор Водяницкий" позволят при наличии соответствующей госпрограммы проводить в Черном и Азовском морях гидрохимические, гидрофизические, гидробиологические исследования, изучать донные отложения и радиационный фон и проводить мониторинг по многим другим параметрам.
Проректор добавил, что эта система поможет, в том числе, оценить, влияет ли сброс вод Днепра в том виде, как это происходит сейчас, на экологическое состояние Черного моря.
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Наука и техника , РАН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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