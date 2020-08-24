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iPhone 12 получит устаревший дисплей 

Ferra.ru 38 минут назад
iPhone 12 получит устаревший дисплей
Фото: Ferra.ru
Уже совсем скоро, ближайшей осенью, должен состояться анонс нового поколения смартфонов Apple — iPhone 12. Ожидается, что линейка получится достаточно инновационной, в том числе за счет появления в ней технологии лидар для сканирования пространства. Но, к сожалению, новинка сможет удивить и в неприятном ключе — судя по всему, iPhone 12 получит устаревший дисплей.
По крайней мере, это следует из слов основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга — он заявляет, что американская компания все еще не готова внедрить ни 90 Гц, ни 120 Гц экраны в свои грядущие смартфоны, в связи с чем появление данной технологии в iPhone станет возможным лишь в 2021 году. Учитывая, что все больше Android-смартфонов оснащают экранами с повышенной частотой обновления, решение Apple в данном случае кажется достаточно спорным.
Напомним, что более ранние слухи утверждали, что купертиновцы все же смогли получить дисплейные панели с частотой 120 Гц для Pro-версий iPhone 12. Правда, сборочные линии все еще не приступали к началу своей работы из-за отсутствия микросхемы драйвера дисплея. По всей видимости, американская компания не смогла больше ждать, в связи с чем приняла решение о переносе появления технологии 120 Гц на 2021 год.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Apple
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