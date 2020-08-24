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Шлите письма: NASA не знает, чем заняться на Луне 

Газета.Ru 1 час назад
Шлите письма: NASA не знает, чем заняться на Луне
Фото: Газета.Ru
NASA просит ученых подсказать, чем заниматься астронавтам на Луне. В агентстве просят присылать предложения, какие научные задачи следует поручить астронавтам в ходе первой за полвека высадки.
Американское космическое агентство NASA обратилось к ученым с просьбой поучаствовать в разработке научных задач, которые американские астронавты могли бы решать в ходе первой за несколько десятилетий высадки на Луне.
Запланированная на октябрь 2024 года, это будет вторая пилотируемая миссия американского корабля Orion на ракете-носителе Space Launch System, в ходе которой впервые с 1972 года нога человека вновь ступит на поверхность Луны.

«Место посадки еще не выбрано, но оно будет находится в пределах шести градусов от южного полюса», говоорится в сообщении NASA.

Для формирования научной программы миссии NASA обратилось к ученым с просьбой прислать короткие, не больше двух страниц, научные предложения по задачам, которые астронавты могли бы выполнять в месте прилунения. Прислать их необходимо не позднее 8 сентября текущего года, предварительно ознакомившись с техническими характеристиками миссии.
Присланные предложения должны помочь специальной команде, которая в настоящее время формируется внутри Управления научных миссий NASA и призвана «разработать детальные задачи для достижения научных целей, которые уже определены Управлением по исследованию и планированию миссий с участием человека HEOMD».

«Мы хотим быть уверены, что у нас есть наука, готовая к работе», — заявила Лори Глейз, руководитель департамента планетарных исследований NASA. По ее словам, руководство NASA должно быть уверено, что к началу осуществления миссии астронавты пройдут необходимые научные тренировки на Земле и будут иметь все необходимые инструменты для работы на поверхности Луны. «У них будет все необходимое, чтобы заниматься наукой на поверхности», — добавила она.

«Несмотря на то, что NASA изучает проект негерметичного ровера, а Японское космическое агенство JAXA объявило о намерении разработать герметичный ровер, призыв NASA присылать предложения сообщает, что два астронавта миссии «Артамида» будут выполнять «многочисленные пешие путешествия» вблизи места посадки на южном полюсе без упоминания ровера», — отмечает отраслевое издание SpaceNews.
Во время этих прогулок астронавты будут собирать образцы лунного грунта, реголита, использовать всевозможные камеры и инструменты. Среди них те, что астронавты будут иметь при себе, а также те, что будут установлены на поверхности и оставлены там после отбытия астронавтов.
Призыв присылать предложения не содержит информации об инструментах и связанных с ними технологиями, однако в NASA уже изучают эти вопросы.

«Мы хотим выяснить, какие инструменты могут пригодиться, — пояснил ранее коллега Глейз Брэд Бейли. Это касается инструментов, носимых астронавтами, и тех, что будут размещены на внешней стороне посадочного модуля.

По его словам, не исключено, что некоторые приборы будут доставлены к месту посадки астронавтов заранее, с помощью автоматических зондов.
По мнению экспертов, одним из главных открытых вопросов остается количество грунта, которое астронавты третьей и последующих миссий смогут привезти на Землю. Еще осенью 2019 года в предложении к ученым говорилось о 35 килограммах грунта включая массу контейнеров.
Позднее представители NASA заявили о намерении привезти сто килограммов, однако необходимость запуска к 2024 году вынудила внести ограничения по массе груза.
Это вызвало озабоченность среди многих ученых, до сих пор изучающих образцы лунного грунта, привезенные астронавтами еще полвека назад, и мечтающие получить новые объекты для исследований.
По словам Бейли, доставка максимально возможного количества грунта остается приоритетной задачей, считает Бейли. «Изучение образцов находится в центре всего, что мы планируем делать, двигаясь вперед. Одна из наших важнейших целей — привезти образцы, много образцов. Их не может быть достаточно», — считает он.
В середине августа прокуратура округа Колумбия начала расследование в отношении бывшего заместителя главы NASA по пилотируемым программам Дугласа Ловерро, которого подозревают в незаконной передаче информации о конкурсе на право запуска астронавтов на Луну представителю вице-президента подразделения космических и военных разработок Boeing Джиму Чилтону.
Как сообщалось ранее, предполагается, что Ловерро мог незаконно передать авиакосмическому гиганту некие инструкции, которые ставили ее в выгодное положение, информируя о деталях конкурса. После того, как шеф NASA Джим Брайденстайн попросил Ловерро об уходе 18 мая, тот распространил пространное письмо своим бывшим коллегам, в котором писал о неком принятом на себя риске и допущенных ошибках.
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Наука и техника , Статьи , Технологии , Boeing , NASA
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