Завершена изоляция экипажа МКС

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
«Центр управления полётами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займёт около час», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
21 августа экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Это произошло из-за того, что на станции зафиксировали утечку воздуха. Американский астронавт Крис Кэссиди находится в российском модуле «Звезда».
Член экипажа Иван Вагнер отметил, что все чувствуют себя отлично.