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Завершена изоляция экипажа МКС на российском сегменте 

RT на русском и ещё 37 1 час назад
Завершена изоляция экипажа МКС
Фото: Роскосмос
Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».

«Центр управления полётами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займёт около час», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

21 августа экипаж МКС перешёл в российский сегмент и закрыл люки. Это произошло из-за того, что на станции зафиксировали утечку воздуха. Американский астронавт Крис Кэссиди находится в российском модуле «Звезда».
Член экипажа Иван Вагнер отметил, что все чувствуют себя отлично.
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Наука и техника , Технологии , Крис Кэссиди , Иван Вагнер , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
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