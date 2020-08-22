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К Земле приближается астероид 

Мир24 и ещё 2 30 минут назад
К Земле приближается астероид
Фото: NASA
К Земле приближается астероид 2018 VP1, сообщает РИА «Новости».
По расчетам НАСА, небесное тело приблизится на минимальное расстояние к нашей планете 2 ноября 2020 года. Он должен пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 384 тыс. километров от поверхности. В НАСА заявили, что вероятность входа астероида в атмосферу Земли составляет 0,41%.
Астероид 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.
Ранее в начале августа вблизи Земли пронесся еще один астероид — 2009 PQ1.
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Наука и техника , Наука , США , Технологии , NASA , РИА Новости
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