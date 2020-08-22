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В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Токио увидели НЛО
Фото: РИА Новости
Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщила газета "Иомиури".
Падение заметили около 22-30 (16-30 мск) 21 августа. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Событие было зафиксировано любителями на сотовые телефоны, камерами наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.
У ученых пока нет объяснения происшествию, но по аналогии с событием 2 июля, когда был отмечен такой же светящийся объект, а затем в префектуре Тиба был найдет фрагмент метеорита, они допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.
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Наука и техника , Япония
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