В Токио увидели НЛО

Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщила газета "Иомиури".

Падение заметили около 22-30 (16-30 мск) 21 августа. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Событие было зафиксировано любителями на сотовые телефоны, камерами наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.

У ученых пока нет объяснения происшествию, но по аналогии с событием 2 июля, когда был отмечен такой же светящийся объект, а затем в префектуре Тиба был найдет фрагмент метеорита, они допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.