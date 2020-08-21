Экипаж МКС заперся в российском сегменте 

Экипаж Международной космической станции (МКС) из-за утечки воздуха изолировался в российском сегменте станции и закрыл люки, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведен», — сообщили в госкорпорации.

Двое российских космонавтов и американский астронавт будут находиться в российском сегменте станции до вечера понедельника. Экипаж будет проводить консультации со специалистами центров управления полетами и контролировать давление в закрытых модулях, чтобы обнаружить место утечки.

В первой половине дня в понедельник состоится обсуждение результатов работ с партнерами, по итогам которых будет определен дальнейший план действий, сообщили в Роскосмосе.

Ранее были закрыты люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 («Пирс») и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15».