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Экипаж МКС заперся в российском сегменте 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Экипаж МКС заперся в российском сегменте
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции (МКС) из-за утечки воздуха изолировался в российском сегменте станции и закрыл люки, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведен», — сообщили в госкорпорации.

Двое российских космонавтов и американский астронавт будут находиться в российском сегменте станции до вечера понедельника. Экипаж будет проводить консультации со специалистами центров управления полетами и контролировать давление в закрытых модулях, чтобы обнаружить место утечки.
Роскосмос опроверг утечку воздуха на МКС
В первой половине дня в понедельник состоится обсуждение результатов работ с партнерами, по итогам которых будет определен дальнейший план действий, сообщили в Роскосмосе.
Ранее были закрыты люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 («Пирс») и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15».
Как сообщал «Рамблер», накануне стало известно, что в американском сегменте МКС произошла небольшая утечка воздуха, которая не несет опасности для станции и экипажа. на борту МКС сейчас находятся двое российских космонавтов Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.
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Наука и техника , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС
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