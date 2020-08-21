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В российском сегменте МКС нет утечки воздуха — Роскосмос

ИА Regnumиещё 10
56 минут назад
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Тщательная проверка показала, что в российском сегменте Международной космической станции нет утечки воздушной смеси в космическое пространство. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Роскосмос.
Роскосмос опроверг утечку воздуха на МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что накануне в американском сегменте МКС была обнаружена утечка воздушной смеси в космическое пространство. Было принято решение изолировать весь экипаж станции в российском модуле «Звезда» на три дня. За это время экипаж попытается локализовать место утечки.
В NASA сообщили, что также будет проверен и российский сегмент МКС.
В Роскосмосе заявили, что после проверки российского сегменте никаких пробоин найдено не было.
Также в Роскосмосе считают, что пробоина в обшивке МКС могла образоваться из-за микрометеорита.
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Наука и техника,Технологии,Роскосмос,NASA,
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