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Компанию из офшорной зоны Кипра заподозрили в медиа-атаке на российскую вакцину от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
Виновника «атаки» на российскую вакцину нашли на Кипре
Фото: РИА Новости
Организатором «опроса», в котором врачи якобы заявили о неготовности сделать себе прививку российской вакциной от коронавируса, может быть офшорная компания из Кипра.
Соответствующее предположение в Сети появилось после того, как ряд СМИ сообщили об опросе через сервис «Справочник врача» (создатель — ООО «Медицинские информационные решения»), в котором из более чем 3 тыс. участников 52% ответили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в Центре Гамалеи. При этом сами авторы приложения говорят, что в нем зарегистрировано свыше 580 тыс. пользователей.
«Руководителем ООО «МИР» значится предприниматель Хоманов, при этом учредителем фирмы выступает зарегистрированная на Кипре офшорная компания «Мединформ Холдинг Лимитед», — сообщает паблик «АнтиПропаганда» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно открытым источникам, с 2018 по 2019 год ООО «МИР» получало финансирование от «Азиасити Траст Сингапур ПТЕ ЛТД» — транш составил порядка 20 млн рублей. Деньги также направляла офшорная фирма «Мединформ Холдинг Лимитед», от нее поступило свыше 960 тыс. долларов.
«Публикация результатов опроса могла быть частью медиа-атаки на российскую вакцину, которую ранее предприняли спонсирующие американских сенаторов НКО из объединения АОКИ», –отмечают авторы паблика.
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.
Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.
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Комментарии
Наука и техника , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Кипр
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